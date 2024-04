Giunge alla 27esima edizione il torneo di calcio “Manlio Selis”, in programma sui campi della Gallura dal 24 al 26 aprile.

Sono 40 le squadre under 14 che parteciperanno a questa edizione, circa 1000 i ragazzi coinvolti, con team italiani e stranieri in rappresentanza sia di società professionistiche che dilettantistiche.

Presenti alcuni dei club italiani più prestigiosi: Cagliari, Inter, Milan, Juventus, Roma, Atalanta, Genoa, Fiorentina, Empoli e Parma. Nutrita anche la rappresentanza straniera con Espanyol (Spagna), Az Alkmaar (Olanda), Panionios (Grecia) e Galatasaray (Turchia).

Main sponsor dell’evento si conferma anche per questa edizione il brand Le Coq Sportif, che oltre a gestire l’organizzazione vestirà lo staff e porterà anche le due squadre del Nizza (Francia), che quest’anno sta sorprendendo in Ligue 1, e del Talleres di Cordoba (Argentina), prima squadra sudamericana in assoluto a partecipare al torneo.

