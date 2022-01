Dopo tre gare ritorna al successo la capolista Ferrini Cagliari che piega (3-0) il Ghilarza. Le reti dei blucerchiati sono di Podda (doppietta) e Fabio Argiolas.

Eccellenza. Resta a quattro punti dalla vetta l’Ilvamaddalena che si aggiudica la partita di cartello contro la Nuorese. Le reti nella ripresa di Di Pietro al 19’ e Cacheiro al 45’. Frena in casa il Taloro bloccato (0-0) dal Budoni. Anche l’Ossese non va oltre il pari (1-1) sull’ostico campo del Bosa. Ospiti avanti con Virdis e raggiunti da Carboni. Pari (3-3) anche ad Arzana tra Idolo e Villacidrese. Doppietta di Nieddu e rete di Cocco per i padroni di casa, Kassama, Figos e Paulis sono i marcatori della squadra di Graziano Mannu. Ritrova il sorriso il Sant’Elena che supera (4-3) il Guspini. Da segnalare la tripletta di Mboup nei biancoverdi. L’altro gol è firmato da Sitiza. Per il Guspini, Bravo, Pedoni e il neo acquisto Malandra. Il Li Punti batte (3-2) nel finale il “nuovo” Castiadas. Reti dei sassaresi di Oggiano, Luiu e dell’ex Borrotzu. Conquista tre punti d’oro il Porto Rotondo contro l’Asseminese. Quattro a due il risultato finale. Per gli uomini di Marini hanno segnato Mulas, Varrucciu e Ruzzittu (doppietta). Per l’Asseminese, Caddeo e Scalas. Rinviata Arbus-Monastir.

Promozione. Nel girone A di Promozione, successo (0-3) esterno della capolista Monteponi contro l’Atletico Cagliari. L’Andromeda supera di misura (1-0) il La Palma. Gli altri risultati Gonnosfanadiga-Selargius 1-3, Orrolese-Sigma 1-1, Quartu 2000-Villamassargia 2-3 e Fermassenti-Atletico Narcao 1-0 (giocata ieri). Rinviata Cortoghiana-Villasimius.

Nel gruppo B vittorie per 2-0 per Tharros e Tortolì rispettivamente con Bittese e Ozierese. Sconfitta casalinga (0-1) per la Macomerese contro il Sadali. Le altre Bonorva-Arborea 2-1, Fonni-Paulese 2-1, Seulo-Buddusò 2-1 e Tonara-Samugheo 2-1 (giocata ieri).

Nel girone C, Calangianus e Usinese raggiungono il Tempio battuto (4-0) ieri sul campo del Luogosanto. I gialloneri hanno piegato (2-1) il Thiesi, mentre l’Usinese ha espugnato (0-2) il campo del Valledoria. Gli altri risultati Porto Cervo-Posada 2-0, San Teodoro-Lanteri 4-2 e Montalbo-Stintino 1-2. Rinviata Porto Torres-Oschirese.

