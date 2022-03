Nell’anticipo della 25esima giornata del campionato di Eccellenza, il Sant’Elena ha espugnato (2-4) l’Annunziata di Castiadas.

Vittoria importante. La squadra di Cristian Dessì incamera tre punti preziosi in chiave playoff. Gli ospiti hanno sbloccato il risultato al 14’ con Sitzia. Al 28’ il raddoppio di Mura e nel finale di tempo il tris di Mboup. Nella ripresa, al 3’ il Castiadas accorcia con Perez. Al 9’ Falciani chiude il match su rigore. Al 34’ Cuccu rende meno amara la sconfitta dei biancoverdi.

In Promozione. Nel girone A, l’Atletico Cagliari si aggiudica il derby con la Sigma. Decisiva la rete di Sanyang. Nel girone B importante successo in chiave salto di categoria per l’Arborea che batte (2-1) la Paulese. Per i padroni di casa a segno Ferraro e Piras. Per la Paulese Omar.

In corso Thiesi-Usinese (girone C). Alle 18.30 si gioca Valledoria-San Teodoro (girone C),

