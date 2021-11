Fa registrare un altro pareggio la capolista del campionato di eccellenza regionale Ferrini: 1 a 1 in casa del Sant’Elena. Risultato che permette così al Taloro Gavoi (grazie alla vittoria sull’Arbus per 1-2) di avvicinarsi alla vetta che dista ormai solo 4 lunghezze. Si avvicina anche l’Ilva, che ha battuto il Porto Rotondo (1-3) e il Ghilarza vincente contro l’Asseminese (0-1). Il Castiadas è stato travolto dal Monastir (1-4). Pareggio a reti bianche tra Villacidrese e Nuorese.

Promozione A. Continua la corsa solitaria del Monteponi che resta a punteggio pieno dopo aver sconfitto anche l’Orrolese (1-0). Rincorre, seppur a distanza, il Villasimius che ha sconfitto la Pro Sigma (2-0). Vittoria importante, in coda alla classifica, per il Quartu 2000 in casa del La Palma (2-3). Rinviate invece le gare Atletico Narcao-Selargius e Villamassargia- Gonnosfanadiga.

Promozione B. L’Arborea asfalta il fanalino di coda Seulo e si guadagna la vetta della classifica in solitaria, la sfida si conclude con un pesante 5 a 1. La Macomerese si è infatti impantanata nel campo di Tonara dove non è riuscita ad andare oltre il pareggio (2-2). Nel frattempo la Tharros rifila un rotondo 5 a 0 alla Paulese e si porta a ridosso della vetta insieme al Tortolì, gli ogliastrini hanno vinto la sfida contro il Samugheo (1-2).

Promozione C. Scossone anche in testa alla classifica del girone C: l’Usinese perde contro la Lanteri (0-2) e il Tempio si prende la testa grazie al punto guadagnato con il pareggio in casa del Posada (1-1). Alle spalle delle prime si fa vivo il Calangianus che, con un tennistico 6-0 , incassa l’intera posta in gioco nella sfida contro il Valledoria. Goleada anche a Porto Torres dove i padroni di casa rifilano 6 reti al Porto Cervo.

