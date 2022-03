L’Ossese vince a Guspini e vola in testa alla classifica di Eccellenza. Per i bianconeri a segno Chelo, Gueli e Scognamillo. Il Taloro frena ad Arzana. Con l’Idolo la gara termina senza reti. La Nuorese si aggiudica la sfida playoff contro il Monastir grazie alle reti di Scioni e Cocco. Altri tre punti d’oro in chiave salvezza per il Porto Rotondo che con gol di Bruno batte l’Arbus. Il Bosa espugna il campo dell’Asseminese. Per i rossoblù marcature di Ongania e Madau. In mezzo la rete dei padroni di casa firmata da Yao.

Non si sono giocate Villacidrese-Ilvamaddalena e Li Punti-Ferrini Cagliari. Ieri il Sant’Elena ha vinto (2-4) a Castiadas.

In Promozione (girone A), la capolista Monteponi ha piegato (3-0) l’Atletico Narcao. Il Villasimius si è imposto (1-2) sul campo del La Palma. Le altre: Cortoghina-Orrolese 1-1, Andomeda-Villamassargia (a Senorbì) 1-1, Fermassenti-Selargius 0-0 e Quartu 2000-Gonnosfanadiga 0-1.

Nel gruppo B, il big match ad alta quota tra Tortolì e Tharros è terminato 2-2. Si avvicina alla vetta la Macomerese vittoriosa (1-0) sull’Ozierese. Il Tonara ha vinto (1-0) contro il Sadali e il Seulo è stato battuto (1-0) dalla Bittese. Il Fonni ha piegato (3-1) il Buddusò.

Nel girone C, la capolista Calangianus ha sconfitto 3-0 lo Stintino. Tempio bloccato (0-0) dal Porto Cervo. Chiudono Oschirese-Posada. Il Siniscola ha battuto 5-3 il Luogosanto.

