L’Ilva si riprende la vetta approfittando della sconfitta dell’ex capolista Ossese. Al secondo posto balca il Taloro Gavoi. L’Ossese è stata battuta (1-2) in casa dal Monastir. Bianconeri in vantaggio con Dettori. Il Monastir ha ribaltato con Melis e Sylla. Vittoria con risultato all’inglese per l’Ilva. I maddalenini sono passati in vantaggio con Asara. Il raddoppio di Cacheiro. Il Taloro supera (2-1) l’ostico Li Punti. Gavoesi avanti di due reti, firmate da Falchi e Mele. Per i sassaresi ha accorciato le distanze Luiu.

Prezioso successo in chiave playoff per il Sant’Elena. Cinque a zero contro il Porto Rotondo. Marcatori Falciani su rigore, Pilosu, Caboni (doppietta) e Casciello. Prezioso successo in chiave salvezza per l’Idolo ad Arbus-Idolo. Ogliastrini in gol con Manca e Staffa. Il Guspini di Marco Piras espugna (1-2) il campo del Bosa. Padroni di casa avanti grazie allo sfortunato autogol di Ibba. Il pari è di Ibba. Poi decide Floris.

E’ durata 16’ la gara di Ghilarza e Castiadas. Il direttore di gara ha fischiato la fine dopo che i sarrabesi, presentatisi in otto uomini, sono rimasti in sei per due infortuni. Il risultato era sul 3 a 0 (doppietta di Atzei e Caddeo). “Abbiamo chiesto il rinvio che non è stato concesso”, dice il tecnico dei biancoverdi, Carlo Deriu. “Avevamo due giocatori positivi, due a letto con la febbre e un reduce dal Covid in attesa di visita cardiologica martedì. Inoltre Zugliani squalificato e i due acquisti Retibi e Richard non utilizzabili. Questo tutto documentato”. In settimana Zanon , Perez , Mazzola e Marconi sono andati via.

Rinviata Ferrini Cagliari-Villacidrese. L’anticipo di ieri Nuorese-Monastir è terminato senza reti.

PROMOZIONE. Nel girone A, il Villasimius si aggiudica (3-0) il big match con la capolista Monteponi Iglesias che subisce la seconda sconfitta stagionale. Il vantaggio dei minerari è di 9 punti. La Pro Sigma vince (2-0) lo scontro con l’Andromeda e consolida la terza piazza. Ottima prestazione del Selargius di Franco Giordano che piega (3-1) l’Atletico Cagliari. Le altre Gonnosfanadiga-Atletico Narcao (2-5) e Quartu 2000-Cortoghiana (1-1). In corso Villamassargia-La Palma (1-1 il parziale).

Nel girone B, fuga per la capolista Tharros che chiude con risultato all’inglese la pratica Fonni. Battuta d’arresto (1-0) per l’Arborea contro l’Ozierese. Chiudono Bonorva-Seulo 0-2, Sadali-Paulese 1-2 e Buddusò-Samugheo 0-1. Rinviato lo scontro d’alta classifica Tortolì-Macomerese

Nel girone C, vittorie per Tempio (2-0) e Usinese (3-1) contro rispettivamente contro Porto Torres e Oschirese. Galletti e rossoblù agganciano in vetta il Calangianus. Pesante sconfitta interna (0-3) dello Stintino col Thiesi. Vittoria esterna (1-2) per il Posada contro il Luogosanto. Il Siniscola affonda (5-1) il Valledoria.

