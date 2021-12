In Serie D sconfitte l’Uri (2-4 in casa con l’Ostiamare) e l’Arzachena (3-1 in trasferta contro l’Afragolese), negli anticipi di Eccellenza balza all’occhio il 4-0 della Villacidrese nel derby del Medio Campidano contro il Guspini. La squadra di Graziano Mannu conquista altri tre punti preziosi e aggancia al settimo posto l’Ossese. Ha aperto le danze Figos al 26’ con una deviazione aerea su cross di Cordeddu. Al 21’ il raddoppio di Paulis su rigore. Nella ripresa, al 6’ ancora Figos sempre di testa su assist di Kassama. Al 29’ la quarta rete di Kassama servito da Figos.

Nel campionato di Promozione girone A, vittoria in rimonta (1-2) del Villasimius sul campo del Quartu 2000. “Abbiamo avuto il predominio nel primo tempo ma sterile”, dice il tecnico dei sarrabesi, Antonio Prastaro. “Meglio nella ripresa ma a passare in vantaggio sono stati i padroni di casa con Cossu su azione di contropiede. Al 40’ abbiamo pareggiato su un tiro di Cireddu deviato da Secci. Nel finale il gol vittoria di Tesfai di testa su perfetto cross di Conti dalla sinistra. Tre punti d’oro”.

Nel girone B, netto successo (5-1) della Tharros sul Sadali. Da segnalare il poker del bomber Andrea Sanna. Il Tonara ha espugnato (0-2) il campo dle Fonni con reti di Sau e Noli. Finita senza reti Bonorva-Ozierese.

Nel gruppo C, 0-0 nell’anticipo Luogosanto-Calangianus.

