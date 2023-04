Continua la marcia trionfale di Fabio Cocco nella classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. Il capitano della Nuorese ha collezionato il trentaduesimo punto. Da tempo è già certo della prima posizione. Sta trascinando la sua squadra nel tentativo di conservare la categoria. «Cerco di dare sempre il massimo», dice Cocco. «Quando esco dal campo non devo avere rimpianti. Non mi sono mai abbattuto nei momenti difficili ed ora, che le cose vanno meglio, non mi esalto perché non abbiamo ancora fatto nulla. Mancano ancora due partite e sarà davvero dura».

All’inseguimento di Cocco, il difensore del Latte Dolce, Marco Cabeccia, cogliendo la venticinquesima preferenza, ha staccato l’attaccante del Bosa, Jeffery Imoh, rimasto fermo con ventiquattro punti. In quarta posizione, con ventitré voti, Gianluigi Illario dell’Iglesias e Ryduan Palermo della Villacidrese.

La classifica

32 PUNTI

Fabio Cocco (Nuorese)



25 PUNTI

Marco Cabeccia (Latte Dolce)



24 PUNTI

Jeffery Imoh (Bosa)



23 PUNTI

Gianluigi Illario (Iglesias)

Ryduan Palermo (Villacidrese)



21 PUNTI

Mattia Caddeo (Ghilarza)

Danilo Ruzzittu (San Teodoro)



20 PUNTI

Mauro Ragatzu (Sant'Elena)

Roberto Mele (Taloro Gavoi)



19 PUNTI

Sebastiano Galloni (Arbus)

Pierpaolo Falchi (Taloro Gavoi)



18 PUNTI

Giacomo Santoro (Budoni)

Alessio D'Agostino (Ferrini)

Daniele Molino (San Teodoro)

Simone Calaresu (Tharros)

Andrea Sanna (Tharros)

Salvatore Bruno (Villacidrese)



17 PUNTI

Luca Di Angelo (Bosa)

Giuseppe Meloni (Budoni)

Fabio Mastino (Carbonia)

Andrea Porcheddu (Carbonia)



16 PUNTI

Lorenzo Camba (Ferrini)

Mirco Carboni (Lanusei)

Gianmarco Paulis (Lanusei)

Manuel Rinino (Monastir)

Mattia Gueli (Ossese)



15 PUNTI

Marco Manis (Ferrini 9, Lanusei 6)

Marcos Mainardi (Lanusei)



14 PUNTI

Luca Floris (Monastir)

Buba Dem (Nuorese)

Alessio Virdis (Ossese)

Alessio Mulas (San Teodoro)

Luca Caboni (Sant'Elena)

Alberto Atzori (Tharros)



13 PUNTI

Alessandro Ibba (Arbus)

Emiliano Manfredi (Arbus)

Samuele Spano (Budoni 3, Calangianus 10)

Matteo Forzati (Calangianus)

Matthew Ben Savage (Calangianus)

Andrea Corda (Ghilarza)

Yven Herman Kouadio (Iglesias)

Bruno Melessi Lemiechevsky (Li Punti)

Luca Melis (Monastir)

Jacopo Malesa (San Teodoro)

Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi)



12 PUNTI

Alberto Usai (Ferrini)

Kaio Florencio Piassi (Latte Dolce)

Emanuele Fini (Li Punti)

Davide Cherchi (Ossese)

Fabio Vignati (Sant'Elena)

Luca Muscas (Villacidrese)



11 PUNTI

Leonardo Del Soldato (Calangianus)

Federico Boi (Ferrini)

Guido Rancez (Ghilarza)

Alfredo Saba (Latte Dolce)

Simone Cardone (Li Punti)

Gabriele Di Nardo (Nuorese)

Luca Carboni (Villacidrese)



10 PUNTI

Lorenzo Atzori (Arbus)

Lionel Manfredi (Arbus)

Victor Pucinelli (Bosa)

Romolo Putzu (Calangianus)

Nicola Serra (Carbonia)

Matteo Atzei (Ghilarza)

Gianmarco Marcangeli (Latte Dolce)

Pablo Val (Li Punti)

Angelo Giacomo De Martis (Ossese)

Felipe Silva Sorres (Sant'Elena)

Giovanni Secchi (Taloro Gavoi)

Federico Usai (Tharros 4, Lanusei 6)



9 PUNTI

Sandro Scioni (Budoni)

Matteo Argiolas (Ferrini)

Fabio Chergia (Ghilarza)

Gavino Olmetto (Li Punti)

Andrea Peana (Nuorese 6, Lanusei 3)

Michele Chelo (Ossese)

Andrea Delussu (Taloro Gavoi)

Massimo Fadda (Taloro Gavoi)

Alessandro Pusceddu (Taloro Gavoi)



