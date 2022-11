Ancora una sconfitta per il Budoni, battuto oggi dal San Teodoro Porto Rotondo per 1-0: la gara è stata decisa da Mulas. La squadra di Raffaele Cerbone rischia ora di essere staccata dal Latte Dolce che domani fa visita al Monastir, ultimo della classe. Nell'altro anticipo di Eccellenza, pari fra Carbonia e Arbus con gol di Gaita e Agostinelli.

In Promozione importante vittoria esterna del Villasimius che ha travolto il La Palma con un largo 5-1. La squadra di Antonio Prastaro vola così in vetta alla classifica. I gol di Iesu, Porcu, Arnaudo, Diouf e Baire.Seconda sconfitta consecutiva per il Castiadas battuto oggi in casa per 1-0 dal Cortoghiana (gol di Muscas). Pari (0-0) fra Paulese e Santa Giusta. L'Abbasanta vince (1-2) in rimonta sul campo del Tonara, ancora a zero punti. Padroni di casa avanti con Melis, poi le reti dell'Abbasanta firmate da Calvia e Salaris (quest'ultima in pieno recupero). Il Luogosanto ha piegato per 2-0 l'Ozierese (marcature di Degortes e Donati). Vittoria per 3-0 dello Stintino sul Porto Torres (a segno Doukar, Timpanaro e Piana). L'Usinese infine ha battuto il Coghinas per 2-1: reti di Ferreira, Saba e Delrio.

