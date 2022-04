Vince il Bosa, pareggio (1-1) tra Ghilarza e Li Punti. E’ quanto sancito dagli anticipi della 32esima giornata del campionato di Eccellenza. Il Bosa ha piegato (3-1) il Sant’Elena. Altra ottima prova per la squadra di Tore Carboni passata in vantaggio con Marco Carboni. Poi il raddoppio di Unali e il tris ancora di Marco Carboni. Per i quartesi è di Carboni la rete della bandiera. A Ghilarza è il Li Punti a passare in vantaggio col solito Luiu al 39’ del primo tempo. Nella ripresa il pareggio di Atzei.

In Promozione. Nel campionato di Promozione (girone B), il Tonara ha trafitto (3-0) il Seulo. Le reti di Manca, Boi e Secci. L’Ozierese ha espugnato (1-3) il campo del Sadali. Marcature: nel primo tempo, al 15’ Giampietro Porcu, 31’ Andrea Pilia, 43’ Luigi Manchia. Nella ripresa al 41’ Riccardo Careddu. Nel girone C, il Lanteri ha vinto (1-2) sul campo dello Stintino. In gol peri sassaresi Igene e Pace. A Thiesi, a sorpresa si è imposto (1-2) il Valledoria.

© Riproduzione riservata