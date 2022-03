Finisce senza reti Nuorese-Budoni, anticipo di lusso della nona giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Una partita combattuta tra due formazioni che si sono affrontate a viso aperto. Nel primo tempo da segnalare una conclusione di Vinci sopra la traversa. Nella ripresa, La Gorga ha salvato sul capitano Cocco. La Nuorese sale a quota 45, il Budoni a 37.

Nel campionato di Promozione (girone B), pareggio per 2-2 tra Bittese e Tonara. Ospiti in vantaggio con Poddie e Noli. Poi la doppietta di Pintore ha riportato il match in equilibrio. In classifica, Tonara 33, Bittese 21.

Nel girone C, clamorosa sconfitta della capolista Calangianus, a Sassari contro il Lanteri. Tre a zero il risultato finale con reti di Igene, Zappino e Pintus. Domani i giallorossi potrebbero essere raggiunti da Tempio e Usinese.

