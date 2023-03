Domani va in scena (ore 15) la 33ª giornata del campionato di Eccellenza. Continua la sfida a distanza tra Latte Dolce e Budoni, appaiate in prima posizione. I sassaresi ospitano un Monastir in gran salute. Impegno ostico anche per la squadra di Raffaele Cerbone che tra le mura amiche affronta il San Teodoro, terza forza del torneo.

Da non perdere il derby Arbus-Carbonia. Il Lanusei, in difficoltà e con lo spauracchio dei playout, fa visita al Bosa. Al “Signora Chiara” di Calangianus arriva la Ferrini Cagliari.

La Villacidrese è attesa a Ossi dall’Ossese. Gara delicatissima per la Nuorese che ospita la Tharros in una sfida dal sapore antico e dove sono in palio punti salvezza. A Gavoi il Taloro deve vedersela con l’Iglesias. Infine Li Punti-Ghilarza che si gioca un’ora più tardi (16). Riposa il Sant’Elena.

Sempre domani si completa la 21ª giornata di Promozione. Nel girone A in programma, alle 15, Andromeda-Atletico Cagliari, Asseminese-Verde Isola, Guspini-Cortoghiana, La Palma-Gonnosfanadiga e Orrolese-Villamassargia. Nel girone C, alle 16, Luogosanto-Coghinas.

© Riproduzione riservata