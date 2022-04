L’Eccellenza è uno spettacolo. Un torneo avvincente ed equilibratissimo con tre squadre in lotta per il titolo a due giornate della fine. C’è anche la possibilità che il torneo possa chiudere con tre squadre in testa.

Intanto domani, alle 16, la Ferrini Cagliari ha la possibilità di agganciare il secondo posto e mantenere accesa la fiammella di speranza di promozione diretta in Serie D. La squadra di Sebastiano Pinna, al campo “Giampiero Polese” di viale Marconi a Cagliari, affronta il Sant’Elena, recupero valido per la trentesima giornata. Dirige l’incontro Andrea Senes di Cagliari. Classifica alla mano, Fabio Argiolas e compagni occupano la terza posizione in compagnia del Taloro. Con una vittoria aggancerebbero l’Ossese portandosi a meno tre dalla capolista Ilvamaddalena con due giornate ancora da disputare. E l’ultima giornata proporrà Ilvamaddalena-Ferrini. “Cercheremo di vincere per continua a tenere vivo quello che per noi è un sogno”, dice il presidente della Ferrini Cagliari, Pietro Caddeo. “Stiamo facendo qualcosa di straordinario, mai raggiunto dalla nostra società. Siamo consapevoli che il derby contro il Sant’Elena non sarà semplice”.

Giovedì, sempre alle 16, si gioca Villacidrese-Monastir, recupero della trentunesima giornata. Dirige Carvelli di Crotone. “Ci occorre una vittoria”, dice il viceallenatore del Monastir, Thomas Congia, “per giocarci quella piccolissima chance di raggiungere l’ultimo posto disponibile per i playoff”.

Nel campionato di Promozione, girone C, si giocano domani, alle 16, i recuperi della ventitreesima giornata Valledoria-Calangianus e San Teodoro-Oschirese. Il Calangianus ha l’opportunità di staccare in Tempio in testa alla classifica e mettere una seria ipoteca sul salto in Eccellenza. A San Teodoro, punti che scottano tantissimo in chiave salvezza/playout.

