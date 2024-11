Tentativo di fuga della Demones Ozieri nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. La compagine allenata da Giangiorgio Cadoni, infatti, vince contro la Sap Alghero e approfitta della contemporanea sconfitta di Carbonia (in casa contro il Genneruxi) per volare sul +4 in classifica.

La capolista. La Demones vince per 90-76 una gara che ha sempre condotto nel punteggio. Nel primo quarto l’attacco di casa segna con grande continuità e il primo parziale si chiude sul 34-23. Ozieresi che segnano meno nel secondo quarto ma allungano fino al +15 dell’intervallo (54-39). Al rientro dal riposo lungo ulteriore break e partita virtualmente chiusa sul 78-49 del 30’. Nell’ultima frazione gli ospiti riducono lo svantaggio fino al 90-76 finale. Top scorer della gara è Poloni, della Demones, con 32 punti.

Prima Sconfitta. I “miners” cadono per la prima volta in campionato tra le mura di casa, con il punteggio di 75-89 contro Genneruxi. Padroni di casa che comandano all’intervallo (52-43) e mantengono un margine di vantaggio di 4 lunghezze fino a fine terzo quarto (65-61). Negli ultimi 10’ arriva il break del quintetto allenato da Gianluca Susini che porta a casa il successo grazie anche alla precisione dei suoi giocatori negli ultimi minuti di gara ai tiri liberi. Nella formazione ospite, inoltre, sono da segnalare i 39 punti di Argiolas (con 8 “bombe” da 3).

Aggancio. In seconda posizione l’Atletico Cagliari aggancia il Carbonia (che però ha una partita in meno sia rispetto alla compagine cagliaritana sia alla capolista) grazie alla vittoria sul parquet di Iglesias (67-75 il finale). Ospiti che comandano costantemente il punteggio, senza mai riuscire ad acquisire, però, un margine oltre la doppia cifra al termine dei parziali (17-22 al 10’, 34-40 al 20’ e 51-57 al 30’). Migliori realizzatori dell’incontro sono Trincas, per Iglesias e Pandori, per l’Atletico Cagliari, con 18 punti.

Le altre. Nelle rimanenti sfide un occhio di riguardo la merita la bella vittoria della Fisiokons Aurea Sassari, che si impone dopo un tempo supplementare contro il San Salvatore Selargius per 71-70. Selargini avanti per oltre tre quarti di gioco (37-49 al 30’) con recupero sassarese che arriva negli ultimi 10’, fino al 60 pari della sirena finale. Nei 5’ supplementari l’Aurea riesce poi a portare a casa la vittoria. Al San Salvatore non basta avere il miglior realizzatore, Uda con 23 punti.

Colpo esterno, invece, del Mogoro che vince sul campo dell’Astro per 83-91. Mogoresi che vanno avanti nel secondo quarto, raggiungono il massimo vantaggio al 30’ (59-73) e portano a casa la quarta vittoria stagionale grazie anche ai 25 punti di Fabrizio Piras. Elmas, inoltre, grazie a una prima parte quasi perfetta (parziale di 45-15 all’intervallo), sconfigge la Isola Gas Terralba (che hanno in Martis il top scorer con 16 punti) per 68-52. Infine, vince Arzachena contro San Sperate per 73-53. Tra gli smeraldini è Moledda il migliore, con 17 punti realizzati.

