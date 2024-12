Settimana intensa nei tornei regionali di basket, con un recupero in Divisione Regionale 1 e il turno infrasettimanale nel girone Sud di Divisione Regionale 2.

Divisione Regionale 1. Nel recupero della nona giornata di andata, vittoria del San Sperate, che supera l’Astro per 89-81. Per la formazione allenata da Jean Patrick Sorrentino è la terza vittoria stagionale. Avvio di marca ospite (15-25 al 20’). La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e poco prima dell’intervallo arriva il sorpasso (39-36 al 20’). Nella terza frazione San Sperate mantiene il comando delle operazioni (61-56 al 30’), chiudendo poi la gara sul +8 finale. Tra i “gherreris” da segnalare i 19 punti firmati da Lasio, mentre il top scorer della gara è Sanciu, dell’Astro, con 20 punti personali.

Divisione Regionale 2. Diversi risultati rilevanti arrivano dal turno infrasettimanale del girone Sud. Tra questi, la prima sconfitta stagionale del Sinnai, che cade sul parquet de La Casa del Sorriso Su Planu per 61-56. Inoltre, il Poetto, in casa dell’Azzurra Oristano, esce sconfitto per 68-66. Nessun problema, invece, per la capolista Assemini, corsara sul campo del Genneruxi Cagliari per 66-92. Grandi emozioni, a Serramanna, con i padroni di casa che vincono all’overtime contro il Jolly Dolianova (78-76 il finale). I risultati al completo del nono turno di andata: Azzurra Oristano-Poetto 68-66; San Salvatore Selargius-Pol. Marrubiu 67-59; La Casa del Sorriso-Sinnai 61-56; Primavera-Carloforte 64-71; Cus Cagliari-Condor Monserrato (rinv.); Genneruxi-Assemini 66-92; Serramanna-Jolly Dolianova 78-76 (d.t.s.); Elmas-Beta (oggi).

