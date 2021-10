In Serie D l’Aprilia passa al Vanni Sanna (0-1) contro il Latte Dolce, negli anticipi della quinta giornata di Promozione vincono Villasimius e Luogosanto, pareggio nel big match tra Tharros e Tortolì.

Le sfide di Promozione. Nel girone A, il Villasimius di Antonio Prastaro piega(2-0) il La Palma e vola in testa alla classifica in attesa della gara di domani della Monteponi. Le reti nel finale siglate da Zinzula e Cordary. “Vittoria meritata”, dice Antonio Prastaro. “Purtroppo non concretizziamo la mole di azioni create durante la gara. Il La Palma è una squadra giovane e ordinata”.

Nel girone B, termina senza reti il big match tra la Tharros e la capolista Tortolì. Nel girone C successo (2-1) del Luogosanto sul Siniscola. La squadra del presidente Mauro Massenti sale in quarta posizione a quota otto. Il Siniscola resta fermo a due punti.

© Riproduzione riservata