La categoria di differenza alla fine pesa. Sul campo di Sennori il Sassuolo, che milita nella massima serie femminile, ha sconfitto la Torres per 2-0. Per le sassaresi è la seconda sconfitta nel girone di Coppa Italia.

La squadra sassarese ha combattuto alla pari per un tempo. Le ospiti hanno creato tre occasioni (al 4' rete annullata a Mella per fuorigioco) ma anche le rossoblù hanno avuto una buona opportunità con Blasoni che da 30 metri ha fatto partire una staffilata capace di impegnare severamente il portiere Lauria.

In apertura di ripresa il gol del Sassuolo che ha rotto l'equilibrio. Moraca entra in area e a tu per tu con Sjeika la trafigge col sinistro. Al 57’ risposta sassarese con la mezza rovesciata di Iannazzo potente ma centrale. Il raddoppio delle ospiti nel finale, all'81', con Jane.

Il tecnico della Torres Mauro Ardizzone ha dichiarato: “Nonostante il 2-0 subito abbiamo avuto buone risposte. Siamo contenti per il ritorno di Jelena Marenic, ci è mancata molto in avanti e sarà molto importante per il prosieguo del campionato. Domenica andremo ad affrontare la Lazio, secondo me la più forte del campionato. Contro di loro dovremo fare una partita importante per trovare la quadra che ci possa permettere di cambiare rotta. Dopo la sosta per noi inizierà un nuovo campionato, vogliamo ripartire bene per scalare la classifica”.

