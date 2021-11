Si gioca domani la quinta giornata dei campionati nazionali di rugby, che vedono in campo Amatori Alghero e Amatori Capoterra.

Amatori Alghero. In Serie A, il XV algherese giocherà alle 13, allo Stadio del Rugby di Biella (arbitra Lorenzo Imbriaco di Bologna) contro la vicecapolista del girone 1. Dopo la vittoria in casa del Cus Genova, Serra e compagni hanno perso a Maria Pia con il Cus Torino e a Parabiago. Biella è una squadra strutturata e di grande esperienza, che ha vinto le tre partite disputate in stagione. Sarà un grande banco di prova per i giallorossi, con l’opportunità di testare sul campo la compagine appena arricchita del tongano, Vaingalo Fine, convocabile come terza linea centro proprio in questa partita.

Amatori Capoterra. In Serie B, alle 14.30 (dirige Iacopo Fioravanti di Roma), arriva al Comunale di Via Trento l'Ivrea. Gli ospiti, con quattro sconfitte su altrettante gare disputate e un solo punto all'attivo, sono il fanalino di coda del girone 1. «Ivrea, come Bergamo domenica scorsa, sono anche test per capire se le problematiche di trasferta influiscono in modo particolare sulla squadra, e dire chi siamo contro quadre che riteniamo assolutamente alla nostra portata e abbordabili», dichiara il presidente Carmine Casu. «Arriva Ivrea, una buona squadra. Ce la metteremo tutta, con tutta la nostra voglia, come sempre», chiosa coach Alejandro Eschoyez.

© Riproduzione riservata