Seconda vittoria consecutiva per il Capo d’Orso di Palau nella Serie B1 di pallavolo femminile, che ha domato 3-0 (25-10 25-15 25-13) in casa il rinnovato Novara. Anna Mezzi ha trascinato le compagne con una grande prestazione. Tutta la squadra ha mantenuto la giusta concentrazione durante tutto l’incontro, lasciando solo le briciole alle avversarie. Ancora una volta decisivo è stato il servizio che ha concesso al Novara solo il gioco scontato alle bande. In evidenza anche Sofia Moretto e Anna Aliberti grazie all’ottima intesa con la bravissima Caterina Sintoni.

Paga lo scotto del salto di categoria la Corren Ghilarza contro la San Paolo Cus Cagliari e perde 0-3 (22-25 20-25 19-25) in casa, all’esordio nella B2 femminile. Troppi errori banali contro le esperte avversarie. Le ragazze di Giandomenico Dalù hanno lottato in tutti i set ma si sono perse nei momenti decisivi. Da rivedere anche il muro che raramente ha contrastato gli attacchi avversari ben gestiti dall’eterna Enrica Bettas.

© Riproduzione riservata