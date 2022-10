In Serie B1 femminile è arrivato il momento del derby tutto sardo tra Capo D'Orso Palau e San Paolo, in programma domani a Palau alle 15. Entrambe le formazioni cercano la prima vittoria in campionato.

B2 femminile. Derby in programma anche in B2 femminile. A La Maddalena, le padrone di casa della Garibaldi ricevono La Smeralda Ossi. Impegno casalingo per l'Alfieri di Cagliari, che ospita al PalaConi Mondialclima Orago.

B maschile. Nuovo match casalingo per il Cus Cagliari che giocherà contro l'Appio Roma. Trasferte invece per Sarroch, contro Pallianus Volley, e Why Company Stella Azzurra, contro Genzano.

