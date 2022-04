Mentre in Serie C l’Olbia blinda la salvezza in Serie C con la vittoria esterna sulla Fermana (1-3, reti di Udoh e Biancu al 74’ e al 75’ con un uno-due micidiale, di Pannitteri su rigore il gol dei canarini al 78’, e di Ragatzu al 93’), in D vittorie che valgono oro per le sassaresi nella ventinovesima giornata. Il Latte Dolce si aggiudica il testa coda con la capolista Giugliano. La Torres espugna il campo della Vis Artena e si avvicina alla vetta (sei punti). Finisce in parità il derby tra Carbonia e Arzachena. Un punto anche per il Muravera contro la Nuova Florida.

Grande successo (0-2) della Torres sul campo della Vis Artena. I rossoblù hanno realizzato una rete per tempo. Al 40’ apre le danze Masala su punizione da 20 metri. Nella ripresa, al 19’ il raddoppio del bomber Diakite su rigore conquistato dall’esterno Ruocco.

Al “Vanni Sanna” di Sassari, il Latte Dolce di Giorico compie l’impresa. Biancocelesti avanti al 21’ grazie a Cannas che batte Baietti dopo una respinta della difesa campana. Nel secondo tempo, al 17’ il pari della capolista con Gladestony su assist di Cerone. I padroni di casa reagiscono e a 7’ dallo scadere Saba realizza il gol che vale tre punti e tiene accesa la speranza di salvezza. Dopo 9' di recupero il pubblico di casa esulta.

Spettacolare il derby allo “Zoboli” di Carbonia, terminato uno a uno. Gli smeraldini sono passati in vantaggio al 24’ del primo tempo con Sartor su cross di Pallecchi. Nella ripresa al 16’ il pareggio: imposta Murgia per Russu che crossa al centro, Aloia trafigge Ruzittu.

Parità con lo stesso risultato tra Muravera Nuova Florida. I sarrabesi hanno disputato una buona gara rendendosi pericolosi con Cadau e Mattia Floris nel primo tempo. Nella ripresa annullata una rete a Mattia Floris per fuorigioco. Al 39’ il vantaggio di Demontis direttamente su calcio piazzato. La gioia dura un minuto per il gol di Contini.

Rinviata al 27 aprile Atletico Uri-Lanusei.

