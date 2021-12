Scontri diretti in vista per le sarde di Serie A2. Il 360 GG vola in Piemonte per difendere il terzo posto contro l'Elledì Fossano quarto in classifica. Sfide salvezza delicate per Leonardo e Monastir Kosmoto. I cagliaritani affrontano l'Aosta al PalaConi: entrambe le formazioni hanno gli stessi punti (9) dopo le prime 9 giornate e proveranno ad allontanarsi dalla zona calda. Il Monastir affronta il Milano in trasferta per cercare i primi punti della stagione. Match più complicato per il Città di Sestu, che riceve al PalaKopron la capolista Saviatesta Mantova.

Serie B. Dopo un turno avaro di punti, sarà un sabato all'insegna del riscatto. Al PalaMonteAcuto, il Sardinia Futsal giocherà un altro derby contro la Mediterranea. Gare importanti in chiave salvezza per il C'è Chi Ciak, che ospita a Serramanna il Val D'Lans, e Jasnagora, impegnata sul campo del Bergamo. Nel girone E, il Domus Chia proverà ad abbondare l'ultimo posto in classifica nella trasferta contro il Città di Anzio.

Femminile. Anticipo del venerdì in Serie A per l'Athena Sassari, che riceve l'Italcave Real Statte. Nel girone A di A2 femminile, l'Arzachena ospita sabato sera la capolista VIP Tombolo. Domenica trasferte contro Città di Thiene e Polisportiva 1980 per Cus Cagliari e Santu Predu. Nel girone B, scontro ad alta quota per la Mediterranea seconda in classifica, che proverà a tenere il passo nel match casalingo contro Gisinti Pistoia. La Jasnagora terza affronta in trasferta il fanalino di coda FB5 Team Rome.

© Riproduzione riservata