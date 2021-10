Nella terza giornata del girone 2 del campionato di serie A2 di tennis femminile a squadre il Tc Cagliari ha battuto 4-0 il Circolo Canottieri Aniene. “E' stata una giornata importante per noi, stiamo conoscendo le diverse formazioni che possiamo schierare”, ha spiegato il capitano rossoblu Martin Vassallo Arguello nella sua analisi: “Abbiamo schierato numero 1 Nuria Brancaccio (che l'altra volta aveva giocato da 2), Dalila Spiteri ha giocato da 2 e per me è stato importante, perché ho conosciuto anche questa opzione. Per la seconda volta, Nuria e Barbara Dessolis hanno giocato il doppio insieme: è importante che facciano partite insieme così si possono conoscere come coppia”.

Il match della Brancaccio è durato solo un 15, e l'ex pro argentino commenta: “Ci è dispiaciuto che il match non si sia giocato, perchè la Raggi si è ritirata dopo un punto: in settimana si era fatta male alla caviglia e questo ci ha impedito di vedere sul Centrale una bella partita”. Le vittorie di Spiteri (6-1, 5-7, 7-6 su Francesca Pace), Dessolis (6-2, 6-0 a Sofia Germani) e Brancaccio/Dessolis (6-1, 6-1 su Germani/Pace) hanno confezionato il 4-0.

“Sono contento che è venuta abbastanza gente, i soci. Già sabato i ragazzi e le ragazze della scuola sono venuti a giocare con le giocatrici, poi i nostri agonisti hanno palleggiato con loro e domenica sono venuti a tifare. E' importante per noi che tutti qui respirino tennis e i ragazzi possano vedere e capire cosa può succedere in futuro. Aldilà della vittoria siamo contenti perché possiamo vivere queste esperienze”, conclude Vassallo Arguello.

