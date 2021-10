Dopo l'ottimo esordio vincente in A2 per 3-1 sul Park Tc Genova, il Tc Cagliari riceve domenica alle 10 sui campi di Monte Urpinu il Circolo Canottieri di Aniene. Positivo il capitano Martin Vassallo Arguello, che commenta il momento della squadra cagliaritana. «Per noi domenica è stato il primo incontro, che ci è servito per conoscerci come squadra. Con Papamichail e Brancaccio era la prima volta che stavamo insieme e ci siamo trovati subito bene, sia negli allenamenti, sia in partita. Sono contento perché, al di là del risultati, ognuna ha fatto il massimo sforzo».

Ma la Serie A2 è per il Tc Cagliari soprattutto un traino per tutto il movimento locale. «Per noi è importante, perché fa vedere alle ragazze che si allenano da noi quale è il livello più alto, quello dove loro vogliono o sognano di arrivare. Avere la possibilità di vedere giocatrici inserite in classifica mondiale è bellissimo», prosegue l'ex pro argentino. «Il sabato si vede un gran movimento per vedere gli allenamenti e la domenica le ragazze vengono a vedere la squadra. Per noi è importante, al di là di vincere o perdere».

