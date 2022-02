Dopo un turno di riposo dettato dall’indisponibilità del Brixen causa Covid, alle 18.30 di oggi la Raimond Sassari tornerà in campo per affrontare il Secchia Rubiera nell’incontro valevole per la 5ª di ritorno dell’A1 maschile di pallamano.

I turritani sono terzi a quota 23 punti, uno in meno del Conversano e tre in meno del Fasano, che hanno però giocato rispettivamente una e due partite in più dei rossoblù. L’avversario di giornata, il Rubiera, è invece penultimo con quattro punti, frutto di due vittorie in 15 gare e, come i rossoblù, arriva da un turno di riposo dopo il successo il fanalino di coda Albatro.

“Prima di tutto sarà una partita celebrativa, perché mostreremo la Coppa Italia al nostro pubblico (ingresso gratuito n.d.r.) e isseremo la coccarda tricolore all’interno del PalaSantoru”, ha raccontato coach Luigi Passino. “La partita? È un insidioso testa-coda in cui noi dobbiamo essere bravi a entrare subito cattivi e decisi, senza sottovalutare l’avversario. Dobbiamo fare due punti perché la zona playoff si sta assottigliando e non dobbiamo commettere passi falsi. Dobbiamo essere concentrati e dare il meglio di noi”.

Dall’infermeria, intanto, arrivano notizie incoraggianti sul terzino Cherubin Tabanguet, che dovrebbe aver smaltito i postumi dell’infortunio rimediato in Coppa ed essere a disposizione.

A2 Maschile. Nel girone B della serie cadetta maschile, occorrerà attendere fino alle 16.30 di domani per vedere in campo l’altra portacolori della città di Sassari, la Verdeazzurro, che farà visita alla Santarelli Cingoli. Uno scontro ad alta quota tra due formazioni attrezzate e ambiziose, che non a caso occupano la seconda e la terza posizione in classifica, il Cingoli a quota 29 (uno in meno della capolista Romagna) e la Verdeazzurro a 23.

A2 Femminile. Nel girone A è ancora tempo di recuperi e l’unica delle tre sarde a calcare il parquet nel fine settimana sarà il Selargius, che alle 15 di domani ospiterà il Ferrarin. Le selargine sono ancora a caccia del primo successo stagionale, le milanesi ne hanno ottenuto due in 8 partite.

