Terza sconfitta stagionale per la Raimond Sassari, che ha perso 31-24 l’importante scontro diretto col Conversano ed è scivolata al quarto posto nella classifica dell’A1 maschile di pallamano, superata proprio dai pugliesi.

I rossoblù sono rimasti in partita solo nei primi minuti, poi si sono ritrovati a inseguire. Al 12’ si sono riavvicinati fino al -1 ma non è bastato, i padroni di casa hanno chiuso la prima frazione avanti 16-12 e reso vani gli sforzi dei turritani, tanto da toccare il vantaggio massimo di nove reti (29-20),p prima di chiudere i conti sul 31-24.

“Un passo indietro, in campo c’era una sola squadra. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare”, il commento amaro di coach Luigi Passino.

A2. Nel girone A della serie cadetta femminile, rinviata causa Covid la sfida interna tra Selargius e Leno in programma oggi. Le sfortunate selargine, condizionate fin da inizio stagione da una serie di infortuni e dai tre punti di penalizzazione, adesso devono fare i conti conti con sei positività.

Nel girone B dell’A2 maschile, invece, la Verdeazzurro Sassari ha sfiorato l’impresa contro il Romagna primo in classifica, ma dopo essere stata a lungo in vantaggio, negli ultimi minuti ha permesso al Romagna di ribaltare il risultato e la prima della classe si è imposta di misura per 25-26.

“Abbiamo fatto una partita eccezionale pur facendo i conti con l’assenza dello squalificato Zidaric, fondamentale in attacco e in difesa, e due infortuni che hanno condizionato Cherosu e Vassia”, ha raccontato la coach Patrizia Canu. “Siamo stati bravissimi in attacco e in difesa, resta l’amarezza per aver perso negli ultimi minuti, quando ci siamo fatti prendere un po’ dalla fretta e una squadra esperta come il Romagna ne ha subito approfittato. Sono orgogliosa della reazione avuta dai miei ragazzi dopo la prestazione negativa dello scorso weekend a Cingoli. Ieri abbiamo approcciato nel modo giusto e sono certa che da adesso in poi non perderemo più una partita”.

