Due pareggi. Amsicora e Ferrini archiviano la prima di ritorno della serie A1 femminile con medesime sensazioni, un misto tra rammarico e sospiri di sollievo. Il big match tra l’Amsicora e le campionesse d’Italia dell’Argentia è terminato 4-4. Amsicora sempre avanti nel punteggio, Argentia che nella foga di riprendere in mano la partita si scopre al contropiede avversario, sino all’assedio finale che la porta in parità. Le ragazze di Roberta Lilliu sorprendono le avversarie con una partenza fulminante, due reti nella prima frazione dell’italo argentina Carolina Rossi e Sara Belloni. Poi è costretta sulla difensiva, l’Argentia accorcia nel secondo quarto e si va al riposo sul 2-1. Si riprende e con un micidiale contropiede di Eschoeyz l’Amsicora allunga, ma le lombarde tornano in parita. Ultima frazione al cardiopalmo, nell’azione più applaudita Enrica Mascia segna la quarta rete, ma non è finita. L’Argentia si getta in avanti, segna due reti e pareggia, anche se l’Amsicora sciupa, allo scadere, il corner corto della mancata vittoria. Il pareggio consente la fuga del Lorenzoni, ora capolista solitaria, +2 sull’Amsicora, ma con due partite in più.

A Cernusco termina 2-2 tra HP Milano e Ferrini. Le attese contro la penultima della classe erano diverse, ma il sesto pareggio in dieci partite era evidentemente scritto. Anche se il risultato vale il quinto posto in classifica. La squadra di Maria Alacid passa con un corto di Flor Barbera, ma il minimo vantaggio non basta. Milano pareggia e sorpassa, la Ferrini si ritrova così a inseguire. Ci pensa ancora Barbera su corto, nei minuti finali, a rimettere le cose a posto. Dopo la rete del pareggio la Ferrini prova a vincere la partita, ma i corti in favore non vengono trasformati.

A1 Maschile. Nel recupero della terza giornata, l’HT Sardegna è stato battuto dal Bra 6-1. L’unica rete porta la firma di Paziuk.

CLASSIFICHE

Serie A1 Femminile. Lorenzoni 19, Amsicora 17, Torino e Argentia 15, Ferrini 12, Valverde 11, Butterfly 10, Milano 6, San Saba 2.

A1 Maschile. Girone A. Tevere 27, Bra 25, Butterfly 21, Bonomi 20, HT Bologna 11, Cus Cagliari e Cus Padova 9, HT Sardegna 6, Juvenilia Uras 5. Girone B. Ferrini 26, Città del Tricolore 21, Valchisone 18, Amsicora e Bondeno 15, Lazio 12, Cus Pisa 8, HC Roma 4, Adige 2.

