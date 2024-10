Un altro risultato clamoroso. Le prime giornate dei campionati di tennistavolo non risparmiano sorprese in favore delle squadre sarde. Stavolta a firmare l’impresa è la Marcozzi, nel recupero della prima giornata della serie A1 maschile. Le vittime sono i campioni d’Italia del Carrara, battuti al Palatennistavolo per 4-2 dopo oltre quattro ore di sofferenze ed entusiasmo. La vittoria della Marcozzi segue di pochi giorni l’esordio vincente di sabato scorso nel derby con il TT Sassari, vinto 4-1, con i punti del greco Konstantinos Angelakis, di Carlo Rossi e la doppietta di Federico Vallino Costassa. Anche nel match da brividi di ieri sera la copertina spetta al diciannovenne torinese Vallino Costassa, a Cagliari da due stagioni, che ha battuto prima Bobocica, numero uno d’Italia, in seguito Matteo Mutti, numero tre. Tutto senza concedere un set.

Che per Carrara non sarà facile lo si intuisce sin dal primo match, quando si sfidano Carlo Rossi e Matteo Mutti, due che si conoscono bene. Rossi dimostra di essersi calato nella realtà del campionato italiano dopo gli anni in Austria e Germania e vince al quinto. Non c’è Angelakis, esordisce l’ex Norbello Enio Mendes che ha di fronte Pucar, numero 54 nel mondo, che vince in cinque set. Entra in scena Vallino Costassa, per Bobocica è notte fonda, rimedia ancora Pucar su Rossi, ancora Vallino Costassa in tre set su Mutti. Una vittoria che significa almeno il pari finale. Tra Mendes (39 anni) e Bobocica (38) la sfida sembra non finire mai, il portoghese vince al quinto nonostante un brivido finale quando sul 10-4 l’avversario si avvicina annullando tre match point.

Ora la Marcozzi comanda la classifica con due vittorie. Un primato che difenderà alla ripresa del campionato, il 30 ottobre al Palatennistavolo contro il Prato. Classifica: Marcozzi 4, Servigliano *, TT Sassari, Carrara e Prato 2, Messina e Bagnolese 1, Norbello *0.

* Una partita in meno

