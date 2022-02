Impresa dell’Hermaea Olbia, che espugna per 3-1 il campo del Marignano alla 9ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley.

Bissando, altro risultato non da poco, il successo dell’andata. Reduce dalla sconfitta di Sassuolo, la squadra di Dino Guadalupi ha piegato stasera a domicilio la vicecapolista del girone A con parziali 25-22, 25-16, 19-25, 27-25 e una partita al limite della perfezione, vedendosi annullare, nel finale, 2 match point. Mvp dell’Hermaea ma anche dell’incontro Sofia Renieri con 17 punti realizzati.

La vittoria colta a San Giovanni Marignano vale 3 punti molto importanti per consolidare a quota 29 la posizione in zona promozione e affrontare col giusto spirito la terza trasferta di fila in 6 giorni: mercoledì le galluresi, oggi seste in classifica, saranno infatti di scena nella tana dell’Assitec Sant’Elia, vice fanalino di coda del torneo, per recuperare la partita della 5ª di ritorno, che era stata rinviata a causa di alcune positività al Covid tra le biancoblù. L’entusiasmo potrebbe fare la differenza.

