Dopo le dimissioni di Sandro Acciaro si fa largo il nome di Aldo Gardini, 54 anni, ex allenatore ( tra le altre) di Torres, Lanusei e Ostiamare, nella panchina dell'Ilvamaddalena, matricola del campionato di serie D, dopo la splendida cavalcata vincente l'anno scorso nel campionato di Eccellenza.

Vacanze galluresi. L'allenatore di Maccarese (Roma) è profondamente legato alla Sardegna ed è attualmente in vacanza ad Olbia. Gli ultimi contatti tra la società biancoceleste e Gardini risalgono a qualche giorno fa. Le parti sarebbero molto vicine."Non nego di avere avuto contatti con la dirigenza dell'Ilva - spiega Gardini - L'idea di allenare questa società gloriosa mi sollecita molto. Ma ho avuto anche altre richieste. Certo, per me la Sardegna rimane una delle prime opzioni. Vedremo".

Stage per reclutare giovani. Nel frattempo la società sabato 25 giugno ha organizzato allo stadio Zichina uno stage per i giovani nati dal 2002 al 2005. Anche per questo motivo per l'ingaggio del nuovo allenatore è questione di ore. Bocche cucite nella dirigenza dell'Arcipelago. Gardini è sicuramente in pole position. Ma il calcio, si sa, potrebbe riservare altre sorprese dell'ultimo minuto.

© Riproduzione riservata