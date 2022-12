Ilvamaddalena e Arzachena fuori dalla zona rischio. Uri e Cos non riescono uscire dalla zona play out. L'Arzachena continua a corrente alternata. Una domenica illude, l'altra delude, la Cos soffre soprattutto in trasferta. L'Uri soprattutto in casa. Le sarde della Serie D, devono trovare soprattutto continuità. Domenica scorsa hanno addirittura colto un solo punto con la matricola Ilva. Non può che essere soddisfatto del pareggio a Pomezia l’allenatore dei maddalenini, Aldo Gardini. «I ragazzi hanno disputato un grande primo tempo. Siamo passati in vantaggio sfiorando anche il raddoppio. La ripresa è stata equilibrata. Un punto che ritengo importante. Adesso ci prepariamo alla sfida col Tivoli. Una partita difficile come tutte. Molto importante. Vogliamo dare continuità ai risultati».

Non è ancora passato il mal di trasferta alla Costa Orientale Sarda. Nelle ultime sei gare lontano da casa gli uomini di Francesco Loi hanno conquistato un solo punto. Davvero poco. In casa invece hanno un altro passo. Hanno vinto le ultime quattro partite considerando anche la Coppa Italia. Quella con la Lupa Frascati è stata la seconda sconfitta consecutiva e la classifica non è delle migliori. Contro i laziali Mancosu e compagni hanno sbagliato completamente l’approccio. Dopo sette minuti erano sotto di due reti. «In un torneo di questo livello non puoi permetterti di dare un vantaggio simile a qualsiasi avversario», ha detto Loi. «Potevamo e dovevamo far meglio. C’è tanto da lavorare e migliorare. Bisogna correggere certi errori». Il prossimo impegno è a Tertenia contro il Cassino: «Mi aspetto una reazione».

L’Arzachena continua nei suoi scivoloni. Nessuno poteva prevedere una sua sconfitta in casa contro l’ex cenerentola Aprilia. Gli smeraldini puntavano alla terza vittoria di fila che però non è arrivata. Hanno creato tantissimo senza però riuscire a concretizzare. L'allenatore Marco Nappi parla di «porta avversaria stregata. I ragazzi hanno dato tutto per cercare di cambiare il risultato».

Resta un tabù la vittoria casalinga per l’Atletico Uri che non vince davanti al pubblico amico addirittura dal tredici marzo scorso. Nove mesi. I giallorossi di Massimiliano Paba sono stati battuti dall’Angri, seconda sconfitta interna stagionale. Domenica prossima trasferta proibitiva sul campo della capolista Sorrento. Un campionato durissimo con tante squadre costruite per vincere. L'Uri spesso abitua alle sorprese. Anche a quelle negative, purtroppo.

