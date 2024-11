Sarde di nuovo in campo a caccia disperata di punti domani nel campionato di serie D.

A parte il derby Olbia-Cos, le altre tre sarde del campionato, giocano in trasferta su campi decisamente difficili: l'Ilvamaddalena sarà ospite della capolista Puteolana, l'Atletico Uri affronterà la trasferta di Guidonia, altra grande del girone. Impegno difficile anche per il latte Dolce, l'unica squadra che vanta una buona posizione di classifica che gioca sul campo dell’Anzio. Far punti non sarà facile: per riuscirci, le sarde devono dare il meglio.

Si gioca infine il derby Olbia-Cos con le due squadre allenate da due nuovi tecnici: Ze Maria e Sebastiano Pinna. Guai a chi perde.

L'Olbia punta a bissare il sucecsso di domenica scorsa, primo della stagione. La Cos, disperata con due punti in classifica, deve almeno pareggiare, possibilmente vincere.

