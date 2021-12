E’ saltata la gara di Eccellenza fra Ilvamaddalena e Castiadas. La squadra sarrabese, travolta da una crisi senza precedenti e col presidente che si è recentemente dimesso, non è partita per La Maddalena: perderà la gara a tavolino per 3-0 e verrà penalizzata di un punto. Un momento difficile con metà squadra che si è già accasata altrove: sono andati via Mirco Carboni, Brondani, Rimolo, Steri, Zedda, Villa e altri ancora. Per domani è in programma una riunione fra i dirigenti locali per cercare una soluzione con l'obiettivo di continuare comunque il campionato. Con un'altra rinuncia, la squadra sarebbe espulsa dal campionato cancellando una storia fatta di grandi successi e grandi soddisfazioni con la squadra che una decina d'anni fa era salita dalla Prima categoria alla Serie D giocando addirittura tre campionati di Interregionale. Una storia di bel calcio, con giocatori di qualità, tanto entusiasmo e con un’amministrazione comunale che ha ultimato lo stadio facendolo diventare un autentico gioiello. Ora questa crisi che lo sperano i tifosi, potrebbe anche essere passeggera. Finire d'ufficio in Terza categoria sarebbe per Castiadas e per il Castiadas uno smacco troppo grande. Non resta che unire le forze e continuare: l'Eccellenza è un patrimonio da tutelare e conservare, lottando sul campo.

