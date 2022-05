Una presunta combine fra Carbonia e Gladiator, ultima giornata di Serie D, finita 3-2 per i minerari? L’illazione che ha destato l’indignazione sia dei sulcitani che dei campani è comparsa ieri in un sito specializzato in scommesse secondo cui si sarebbero verificate puntate anomale in Russia. Notizia poi rilanciata da siti nazionali. Il Gladiator, che ieri a Carbonia ha pure rischiato di pareggiare (una traversa e un miracolo del portiere Idrissi) si è subito dichiarato indignato e parla di “caso montato ad arte”. Stesso discorso per il Carbonia che in un primo momento ha pure ipoteticamente valutato di adire la vie legali, poi ha deciso di non dare peso a quel che considera, dice il presidente Stefano Canu, “un’illazione priva di senso e contenuto”.

© Riproduzione riservata