Sennori e Calasetta sono le due capoliste della Serie C Unica di basket dopo il quarto turno d'andata. In attesa del recupero tra i romangini di coach Piras e la Coral Alghero (la gara, originariamente prevista per domenica, è stata rinviata al 24 novembre per indisponibilità dell'impianto di Sorso), Il Veliero balza in vetta grazie alla bella affermazione in casa della Sirius Nuoro, superata per 88-70 grazie ai 28 dell'esterno Francesco Russo, sempre più trascinatore dei tabarchini.

Non riesce a tenere il passo la Ferrini Pisano Arredamenti, che scivola a sorpresa nel derby quartese contro l'Antonianum (63-59). Ottima prova dei biancazzurri di Atella, trascinati verso la prima vittoria stagionale dai 18 punti del lungo Saddi.

Dopo due sconfitte consecutive riprende anche la marcia dell'Olimpia Cagliari, che a Monte Mixi regola il Sant'Orsola (63-58) dopo quaranta minuti tirati, ma trascorsi quasi per intero in vantaggio.

In coda primo successo anche per il Cus Sassari, che fa suo il derby contro la Dinamo B (79-71) con i 36 complessivi della coppia Porcheddu-Spanu. I biancoblù di Mura restano, dunque, l'unica formazione ferma al palo.

Riposava la Torres.

Classifica: Innovyou Sennori 6, Il Veliero Calasetta 6, Olimpia Cagliari 4, Coral Alghero 4, Sirius Nuoro 4, Ferrini Pisano Arredamenti 4, Sef Torres 4, Cus Sassari 2, Antonianum Quartu 2, Dinamo B 0.

Pall. Nuoro-Calasetta 70-88

Sirius Nuoro: Dama 5, Mariani 25, Carone 6, Goddi 8, Canu 5, Radakovic 11, Zidda, Spina, Puddu 2, Loddo, Seddone ne, Assui 8. Allenatore Puddu

Il Veliero Calasetta: Amadori 7, Pipiciello 9, Russo 28, S. Zucca 2, Diana 7, Graaf 21, Mattana 7, Mpeck 7. Allenatore Frisolone

Parziali: 30-24; 44-43; 58-67



Cus Sassari-Dinamo B 79-71

Cus Sassari: Onali, Dongu 4, Demartis 10, Porcheddu 18, Ruiu ne, Spanu 18, Cecchini 6, Piras 10, Lizzeri 13, Canu ne, Gaio, Manca ne. Allenatore Sassu

Dinamo Sassari B: Macciocu 10, Antolini 3, Denti 8, Giua 5, Pitirra 17, Motroni 2, Luciano 4, Murgia, Pompianu 8, Barabino 9, De Rosas, Cubeddu 5. Allenatore Mura

Parziali: 21-15; 42-30; 63-43



Antonianum-Ferrini 63-59

Antonianum Quartu: Astara 6, Pirisi 4, Piras 2, Tiragallo 3, Ruggeri 9, Saddi 18, Biggio 3, Pau, Jordan 10, Onnis 8. Allenatore Atella

Pisano Arredamenti Quartu: Porrà 2, Graviano 11, Fancello 12, Saba, Podda 4, Gambella ne, Pedrazzini 11, Pisu 5, Dessì, Madau, Marras 13. Allenatore Fioretto

Parziali: 14-10; 39-28; 46-45



Olimpia-Sant’Orsola 63-58

Olimpia Cagliari: Cossu, Motzo 2, Tocco 16, Di Ciaula 7, Chessa, Serra 15, Corsi 8, Palazzi 15, Scanu, Terrosu. Allenatore Zucca

Sant’Orsola Sassari: Bergdolt 15, Manca 4, Bertolini 3, Mura, Peruzzi 2, Fara, Usai 7, Scanu Manunta 8, Cipriano 4, Gueye 12. Allenatore Porcu

Parziali: 17-9; 37-28; 49-41

Prossimo turno: Ferrini-Sennori, Calasetta-Olimpia, Torres-Coral, Dinamo B-Nuoro, Sant'Orsola-Antonianum.

© Riproduzione riservata