Dal sedicesimo all’undicesimo posto in due mesi, dai playout alla zona salvezza in nove mosse grazie al filotto di 4 vittorie e 2 pareggi, intervallati da 3 sconfitte. Sembrerebbe proprio che l’Olbia abbia invertito il trend e la vittoria di sabato sul campo della quinta della classe Puteolana, sconfitta in casa prima di allora solo una volta, lo conferma.

Dopo il successo sul Trastevere il tecnico Zé Maria aveva spiegato che quel che mancava era vincere in trasferta, e la sua squadra ha risposto presente, espugnando lo stadio “Giarrusso” col punteggio di 3-1 nell’anticipo della 9ª giornata di ritorno del campionato di Serie D.

A quota 30 in classifica, il margine sulla zona retrocessione è tuttavia risicatissimo: un solo punto separa i bianchi da Latte Dolce, Atletico Lodigiani e Atletico Uri, prime tra le inseguitrici. Ma la buona notizia, oltre al salto fuori dalla zona calda per la prima volta dall’inizio della stagione, è che l’Olbia ha allungato sulla zona retrocessione diretta, con un vantaggio di 6 punti sul penultimo posto della Costa Orientale Sarda e 8 sull’ultimo del Terracina. E che domenica in casa nello scontro diretto con l’Atletico Lodigiani può fare un ulteriore passo avanti.

Nell’occasione Zé Maria ritroverà capitan Arboleda, assente a Pozzuoli per squalifica; da valutare le condizioni di Di Chiara, sostituito tra i pali contro la “big” campana dal debuttante Ascioti, rivelatosi decisivo in un paio di situazioni. «A un certo punto la squadra avversaria ha cominciato a mettere queste palle lunghe, e con quattro attaccanti ci ha messo un po’ in difficoltà, ma è stato bravo il nostro portiere che ha fatto delle parate bellissime e importanti», ha sottolineato a proposito il suo allenatore.

