Il duello a distanza tra TT Sassari e Marcozzi si sposta sul campo, diretto e senza appello. Entrambe qualificate ai playoff della serie A1 maschile, si sfideranno in semifinale. Il TT Sassari ha chiuso la regular season al secondo posto grazie al miglior quoziente set rispetto alla Marcozzi, entrambe hanno concluso appaiate in classifica alle spalle del Carrara. Domenica prossima l’andata della semifinale al Palatennistavolo, due giorni dopo il ritorno nella Palestra della Scuola Media del Corso Cossiga. In caso di parità (due pareggi o una vittoria per parte) va in finale Sassari per la migliore classifica.

L’altra semifinale sarà Messina-Carrara.

Sabato le ultime due partite della settima e ultima di ritorno. Il TT Sassari, ormai certo del secondo posto, è stato sconfitto dal Carrara per 4-2 con due punti di Ismailov su Pucar e Mutti. Due sconfitte per Puppo, da Andrade e Pucar, e Baciocchi, per mano di Mutti e Andrade.

Ultima partita in serie A1 per il Norbello, ultimo in classifica e retrocesso in A2. Alla Palestra di Via Azuni il Messina ha vinto 4-0 con due punti di Stojanov, uno di Giovannetti e Amato.

Serie A1 femminile

Sarà il Castelgoffredo, campione d’Italia in carica, l’avversario del Norbello nella finale scudetto. La formazione lombarda dell’ex Nikoleta Stefanova ha battuto nella semifinale di ritorno il Sud Tirol per 3-0. L’andata era terminata 3-3. La prima partita della finale si giocherà nel prossimo weekend in Lombardia.

© Riproduzione riservata