Non lo aveva mai vinto, ha aspettato la speciale edizione natalizia. Al “Signora Chiara” di Calangianus la Juventus supera il Genoa per 1-0 e conquista l'edizione numero 24 del Torneo Internazionale Manlio Selis di calcio Under 13.

L’ottimo andamento. La squadra bianconera ha fatto percorso netto sin dal girone di qualificazione, ma proprio nella finalissima ha faticato nonostante il maggior possesso e le numerose occasioni. La rete della vittoria l'ha segnata Edoardo Zanaga sugli sviluppi di un corner destro a quattro minuti dal termine. Proprio all'ultimo assalto il Genoa è andato vicinissimo al pareggio col capitano Honest Ahnor, nominato miglior giocatore della manifestazione.

Degno epilogo di un torneo che per quattro giorni ha animato i campi della Gallura proponendo le partite di ben 24 formazioni.

Il bomber. Premio di capocannoniere a Luca Bracco della Juventus e con lui al mister Grabbi. Premiati tra i Dilettanti anche Stangoni (portiere Torres), Corrias (Ferrini) Miscera (Porto Rotondo). Miglior mister tra i Dilettanti Gabriele Setti del Sassari Calcio Latte Dolce e premio Fair Play alla San Paolo Sassari.

