Il Trofeo Città di Olbia annuncia il bis. A due settimane dalla prima edizione, andata alla Juventus, a segno nella finalissima Esordienti contro i padroni di casa dell’Olbia Calcio, l’organizzazione della manifestazione di calcio giovanile ufficializza la preparazione della prossima edizione.

Per la quale si punta alla partecipazione di grandi club del Vecchio Continente. “Si svolgerà a maggio del 2025: siamo già in contatto con alcune squadre europee, l’evento si allargherà e sarà ancora più speciale”, spiega Gianni Spanu, responsabile della scuola calcio Olbia 1905 Academy che ha ideato il Trofeo Città di Olbia, riservato alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi calci. “Con tutta l’organizzazione pensiamo al prossimo appuntamento. Possiamo contare sui risultati grandiosi ottenuti a inizio maggio con la prima edizione, per la quale – aggiunge l’ex capitano dell’Olbia – vorrei ringraziare per il sostegno il Comune di Olbia, la Regione Sardegna, tutti gli sponsor, lo staff e i genitori dei ragazzi della scuola calcio”.

La prima edizione, andata in scena dal 3 al 5 maggio, ha coinvolto cento formazioni dilettantistiche e professionistiche e giocatori tra gli 8 e i 13 anni, che si sono affrontati sui campi di Olbia, Golfo Aranci e Loiri Porto San Paolo. Grande protagonista la Juventus, vincitrice nella categoria Esordienti (Under 13) nella finale dello stadio “Nespoli” ai rigori contro l’Olbia, ma anche nei gironi delle categorie Pulcini (Under 11) e Primi calci (Under 9). Tra le “big” in gara quest’anno pure Milan, Roma, Monza e Ajaccio.

