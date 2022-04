Dopo sedici lunghissimi anni, una squadra gloriosa ritrova un habitat consono rispetto alle sue tradizioni. Iglesias risale l’Eccellenza con la Monteponi dopo un campionato dominato dall’inizio. Per la matematica è promossa da sabato, ieri la grande festa al Comunale davanti a circa seicento spettatori per la vittoria (2-1) sul Quartu 2000 ha fatto rivivere ai supporter più anziani emozioni che sembravano dimenticate per sempre.

Solo il Villasimius ha tentato di insidiare un primato schiacciante, non riuscendo a colmare un distacco via via sempre più consistente.

È il successo più grande del giovane allenatore Cuccu e di un gruppo che sfoggia un solido mix di gioventù ed esperienza. Un piccolo trionfo per il presidente Ciccu che, dopo aver riportato il club in Promozione, può godersi questo nuovo salto.

Promettendo alla città una squadra di alta classifica anche nel massimo torneo regionale. Per ora è una chimera, ma sarebbe bello rivedere Iglesias in Serie D, come negli anni dei successi.

