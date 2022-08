Il Treselighes prepara il suo primo campionato di Prima categoria. E lo fa ripartendo da Angelo Bardini. Il tecnico algherese siederà sulla panchina della squadra di Villassunta per la quarta stagione consecutiva.

“Sono onorato di essere entrato nella storia di questa società”, dichiara l'allenatore, che ha annunciato la conferma del “blocco dei giocatori che hanno disputato la passata stagione e che hanno meritato la promozione sul campo. Era importante tenere la base, da Dongu a Salaris, da Marcomini a Bruno e Canessa”.

Nuovi innesti con il centrocampista Enrico Ninniri e il difensore Federico Fois (ex Pozzomaggiore), l'attaccante Alessio Mannu (ex Ozierese), l'esterno Lorenzo Carboni (che ha disputato il campionato di Promozione laziale con la maglia dell'Alatri), l'esterno Andrea D'Antonio (ex Stintino) e il difensore Riccardo Nuoto (ex Alghero e Ittiri). “E poi arriverà qualcun altro, con cui siamo ancora in trattativa”, assicura Bardini”, che conclude: “tutto dovranno impegnarsi per raggiungere una salvezza che sarà da conquistare con difficoltà, visto che le squadre che dovremmo affrontare sono vere e proprie corazzate”.

