Dopo il centrocampista Daniele Bianchi che ha appeso le scarpette al chiodo per dedicarsi al lavoro, la Torres perde un altro veterano, anche se con motivazioni diverse: Giacomo Demartis va via. Il trequartista classe 1984 vanta oltre 500 partite tra Serie D e Serie C: Latte Dolce, Muravera, Savona, Rieti, Grosseto e Belluno alcune delle tappe di una carriera iniziata a Cagliari in Serie B nella stagione 2000/2001. Demartis ha comunicato la sua decisione sui social: “È arrivato il momento, di rendere noto a tutti,che il mio percorso, sul campo, nella Torres, finisce qua”.

Il trequartista sassarese spiega: “Lo faccio con grande serenità. Consapevole che quest'annata appena trascorsa, per me, sia stata un'opportunità e un regalo molto significativo da parte della proprietà. Sono un ragazzo (forse non più) che vive con grande passione ed entusiasmo questo sport. Sia come calciatore, che come uomo, mi manifesto sempre cercando di donarmi con grande sincerità d'animo e senza paure per una situazione che sento mia. E' stata un'annata molto particolare per me. Il coinvolgimento in campo è stato chiaramente diverso da quello che immaginavo inizialmente”.

Demartis ringrazia: “Mi sento orgoglioso e fiero di aver vissuto una grande stagione insieme a tutti i protagonisti, sostenendoli e aiutandoli in ogni occasione. Con un enorme abbraccione voglio salutare e ringraziare di cuore : la proprietà (e intendo tutte le persone che lavorano a questo grande progetto), lo staff tecnico e dirigenziale,tutti i miei fantastici amici e compagni che mi hanno regalato emozioni bellissime in quest'annata, e i tantissimi tifosi che sono e saranno sempre il nostro valore aggiunto. Il mio cuore sarà sempre rossoblù”.

Le ultime parole lasciano capire che comunque Demartis non smette col calcio giocato: “Ora, visto che penso ancora di riuscire a divertirmi con il pallone tra i piedi, cercherò di farlo con la stessa magia che piu' di trent'anni fa mi ha stregato”. Alcuni rumors lo danno all'Ossese, ambiziosa società di Eccellenza che nella stagione appena conclusa è arrivata sino alla finale playoff poi persa contro il Taloro Gavoi.

© Riproduzione riservata