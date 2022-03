Non c'è un comunicato ufficiale, ma la notizia è ormai certa: il trequartista Marco Piredda lascia la squadra sassarese. Cagliaritano, classe 1994, l'anno scorso in forza al Carbonia, cresciuto nelle giovanili del Cagliari e poi con esperienze nelle squadre di Ternana, Como, Olbia e Sambenedettese, Piredda era stato ingaggiato in estate.

L’addio. Il tecnico Greco lo ha utilizzato più da trequartista che da centrocampista quando ha schierato il 4-3-1-2. Piedi buoni e senso del passaggio, Piredda non è probabilmente riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. Ha disputato 17 partite con la Torres. Due gare fa non ha giocato contro l'Ostia Mare perché squalificato, mentre domenica scorsa contro il team Nuova Florida Marco Piredda non era tra i convocati.

In arrivo gli ottavi di Coppa. La squadra di Greco perde quindi un elemento di spicco e non si sa se potrà recuperare l'attaccante Scotto (infortunato) in tempo per la gara di sabato in Abruzzo contro il Castelnuovo Vomano valida per gli ottavi della Coppa Italia. Chi vince sfiderà ai quarti lo Scandicci.

