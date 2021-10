Alla fine si è optato per la soluzione interna. Risolta a tempo di record la crisi tecnica in seno al Tonara, formazione partecipante al campionato di Promozione girone B. Dopo l'esonero di Massimiliano Vacca avvenuto lunedì, la società rossonera presieduta da Peppe Noli ha trovato l’accordo con il tecnico del paese Marco Succu, che già ieri, peraltro, ha condotto l’allenamento, e guiderà la squadra nella gara casalinga contro il Buddusò in programma domenica prossima a Su Nuratze.

