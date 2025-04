Il Tertenia di Daniele Salerno batte per 0-4 il Quartu 2000 e conquista la salvezza in Prima categoria. Per gli ogliastrini i gol sono stati segnati da Biolchini, autore di una tripletta, e Demurtas . Il Quartu 2000 ha giocato con Ganadu, Callai (50’ Augello), Briukhov, Corongiu (46’ Lai), E. Piras, E. Murgia (46’ Tuveri), Cugusi (60’ Piredda), M. Piras, Rais (50’ Kallow), G. Lai, Farris. Allenatore Pierpaolo Piras. Il Tertenia con Piroddi, E. Aresu (60’ Podda), Pilia, Fiori, M. Aresu, C. Murgia, Demurtas, Biolchini (69’ Puddu), Lobina, Floris (87’ Mereu), Mameli. Allenatore Daniele Salerno.

Nell'anticipo del girone B di seconda categoria pareggio fra Frassinetti e Ferrini Quartu: 1-1 il risultato finale con reti di Angioni (rigore) e di Balbina. La Ferrini Quartu è scesa in campo con Vacca, Atzeni, Salaris, Floris, Locci, Corrias, Musiu, Puggioni, Angioni, Todde, Serra. La Frassinetti con Mennella (46’ Boi), N. Fanni, Cogoni, Marrocu, Balbina, Piras, Molinas, Grosso, Putzu, Casula, Carta.

