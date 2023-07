Altri innesti per il Tempio, che in questa stagione è atteso dal grande ritorno in Eccellenza. Dal Luogosanto, squadra sfidata nell'ultimo torneo di Promozione, i Galletti hanno preso l'attaccante Edoardo Donati, classe 2002 e prodotto delle giovanili dell'Arzachena: si presenta agli ordini di Giuseppe Cantara con uno score invidiabile, quindici gol (undici in campionato e quattro in coppa) e sette assist nella scorsa annata.

Assieme a lui anche due conferme di chi era già in rosa: il centrocampista Ivan Coradduzza, classe 2001 al terzo anno consecutivo a Tempio dopo aver giocato in Eccellenza nel 2019-2020 all'Atletico Uri, e l'attaccante Giovanni Bulla, che il tecnico Cantara ha portato con sé l'anno scorso a seguito dell'esperienza comune alla Nuorese nel 2021-2022. «È una grandissima opportunità per la mia carriera», afferma Donati, nativo di Olbia. «Ho ancora vent'anni, cerco di sfruttarli nel migliore dei modi. Tempio è una grande piazza e una grande società. Lavorerò ogni giorno per avere una maglia da titolare».

Le altre novità. Nei giorni scorsi il Tempio ha annunciato gli arrivi in attacco di Marco Aiana (esterno ex Ilvamaddalena), Victory Igene (Sennori) e Alessio Virdis (Ossese), più a centrocampo di Stefano Demurtas (Ossese). Hanno invece firmato come conferme Paolo Arca (difensore), Salvatore Gallo (centrocampista), Alessandro Pinna (difensore), Felipe José Roccuzzo (centrocampista) e Luca Sabino (esterno). La rosa è a buon punto in vista della nuova stagione.

