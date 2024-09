Ci sarà anche il centravanti Sloan Privat nel Tempio che, da domani in casa della Nuorese, giocherà nel nuovo campionato di Eccellenza. Un altro giocatore di spicco per Mauro Giorico, che ha avuto esperienze nel professionismo: ben 164 presenze con 36 gol in Ligue 1 - fra il 2007 e il 2017 - e 56 in Ligue 2 per il possente attaccante classe '89 di 187 centimetri.

Fra le maglie vestite in patria quelle di Caen, Guingamp e Sochaux, mentre nel 2013-2014 era nella massima serie belga col Gent. È stato anche nazionale della Guyana francese, con 7 gol in 11 apparizioni. Per lui è la prima esperienza in Italia.

«Personalmente non conosco ancora il campionato, ma lo farò a breve», le prime parole di Privat ai canali ufficiali del club. «Ho giocato in Francia, Belgio e Turchia, un po' di esperienza ce l'ho. Non sono arrivato da molto, mi adatterò ai giocatori e penso che lo farò rapidamente. Mi impegnerò per capire come giocano i miei compagni, per creare una bella unione».

