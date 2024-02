Il weekend di Eccellenza ha visto il Tempio come squadra uscita meglio dalla quinta giornata del girone di ritorno. In campo ha battuto 3-5 il Li Punti a Sassari, pur andando inizialmente in svantaggio, poi ha visto anche buoni risultati dalle dirette concorrenti. A cominciare dall'Ilvamaddalena capolista, tornata in campo dopo il turno di riposo ma senza andare oltre l'1-1 a Bari Sardo: non è bastato Blas Tapparello alla capolista, ora a +7 sul Tempio ma anche sulla Ferrini. I cagliaritani hanno perso 1-0 in casa dell'Ossese, peraltro fra le polemiche per un intervento sullo 0-0 del portiere Cherchi ai danni di Alexandre (sul quale l'arbitro ha lasciato proseguire) e un gol fantasma di Figos sempre nel primo tempo. Nel prossimo turno saranno proprio i cagliaritani di Sebastiano Pinna a riposare.

In coda. Successi esterni per Ghilarza e Villasimius contro le due che chiudono la classifica di Eccellenza, rispettivamente 1-2 sulla Villacidrese e 0-2 sul Sant'Elena. Ai quartesi non basta l'esordio di Maurizio Rinino come allenatore, col ritorno di Fabio Vignati solo come difensore. Delle ultime quattro non fa punti nessuno, perché perdono pure il Bosa a Iglesias (3-2) e il Carbonia a Oristano con la Tharros (1-0). Ne approfitta quindi il Barisardo, staccandosi grazie al 3-0 sul San Teodoro.

Prossimo turno. L'Ilva torna in casa e ospita la Tharros, ancora una trasferta per il Tempio che va a Carbonia. Scontro diretto playoff in Villasimius-Ossese, coi bianconeri di Mario Fadda che possono entrare nel podio alla vigilia dell'impegno nella fase nazionale di Coppa Italia. Il Ghilarza riceve l'Iglesias, poi la sfida salvezza Bosa-Sant'Elena, Calangianus-Villacidrese, San Teodoro-Barisardo e Taloro Gavoi-Li Punti.

