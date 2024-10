Importante affermazione per il Tc Terranova di Olbia che si aggiudica, al suo esordio, lo scudetto a squadre diventando Campione d’Italia di tennis in carrozzina.

Al Match Ball Bra, in provincia di Cuneo, i ragazzi del circolo olbiese hanno prevalso allo spareggio contro il Cus Torino.

Il doppio decisivo, che ha visto scendere in campo tre dei protagonisti dei singolari, con Mario Cabras in sostituzione di Marco Pincella, si chiude con la coppia Arca/Cabras che si impone sui piemontesi Cippo/Paiardi 6-2 7-5.

Nei singolari, giocati in contemporanea, il Tc Terranova era passato in vantaggio con la vittoria netta ( 6-1 6-0) dell’atleta paralimpico, e numero 36 del mondo, Luca Arca, impegnato contro Luca Paiardi. Non dissimile l’altro singolare ( 6-2 6-3) con Antonio Cippo del Cus Torino che ha preso il largo nel primo set contro Marco Pincella, per poi gestire il vantaggio e chiudere in scioltezza il parziale; speranze nel secondo set, rimontato da Pincella, che sfumano poi al nono game chiuso bene dal piemontese.

A fine gara il commento del capitano del Tc Terranova, Andrea Frasconi: “Nei primi turni siamo riusciti a vincere senza grosse difficoltà, mentre in finale, come era prevedibile, abbiamo incontrato una squadra molto competitiva che ci ha costretto al doppio decisivo. Al di là dei valori tecnici – aggiunge Frasconi - penso di poter dire che la coesione del gruppo, con due atleti sardi e Marco Pincella che si è ben integrato fin da subito, sia uno dei punti di forza della nostra squadra. Abbiamo conquistato lo scudetto al primo tentativo e cercheremo di difenderlo il prossimo anno, presentando una formazione di nuovo all’altezza delle avversarie”.

Soddisfazione per il Presidente Giuseppe Bianco. “Siamo felicissimi per il titolo appena conquistato dai nostri ragazzi. È il coronamento di un progetto al quale abbiamo creduto fin dall’inizio: non vedo l’ora di poter festeggiare con Mario, Luca e Marco. Per il Tc Terranova essere diventati campioni d’Italia – prosegue Bianco - rappresenta l’ennesimo tassello della crescita che stiamo compiendo negli ultimi anni, ma il vero obiettivo è quello di avere dei tennisti in carrozzina tra gli allievi del circolo. Il cuore del progetto è quello di dare la possibilità a questi ragazzi di praticare il nostro fantastico sport. Quale miglior biglietto da visita che il tricolore”.

© Riproduzione riservata