Il Tc Cagliari viene promosso nella Serie A2 nazionale di tennis femminile a squadre 2023. Questo il verdetto del doppio confronto disputato tra le ragazze di Monte Urpinu e lo Sport Club Nuova Casale. Dopo la vittoria per 3-1 a Casale Monferrato, alle cagliaritane è bastato vincere i due singolari con Gabriela Vianna Cè (6-4, 6-1 su Camilla Gennaro) e Barbara Dessolis (6-2, 6-4 su Beatrice Ottone) per mettere fine con il sorriso a una domenica iniziata con la sconfitta per 6-2, 6-0 dell'argentina Jazmin Azul Ortenzi per mano di Tatiana Pieri.

Il Tc Cagliari guarda ora al campionato di A2 di quest'anno, che lo vedrà al via sia nel maschile, sia nel femminile.

